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НовостиЭкономика29 августа 2026 11:13

Кабмин продлил временный запрет на экспорт дизельного и судового топлива

Правительство приняло решение для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Кабмин продлил временный запрет на экспорт дизельного и судового топлива

Кабмин продлил временный запрет на экспорт дизельного и судового топлива

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство РФ приняло решение о продлении временного запрета на экспорт дизельного топлива, газойлей и судового топлива для компаний, которые не являются непосредственными производителями нефтепродуктов. Соответствующее постановление подписано в целях стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке и пресечения «серго» экспорта.

Ограничения продолжают действовать для трейдеров и посредников, закупающих топливо на бирже или у сторонних заводов с целью перепродажи за рубеж.

Меры направлены на насыщение внутреннего рынка нефтепродуктами в период сезонных полевых работ и повышенного спроса, а также на предотвращение дефицита и скачков цен на автозаправочных станциях и в оптовом сегменте. Контроль за исполнением постановления возложен на профильные ведомства, включая Министерство энергетики РФ и Федеральную таможенную службу (ФТС).