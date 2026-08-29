Кабмин продлил временный запрет на экспорт дизельного и судового топлива Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство РФ приняло решение о продлении временного запрета на экспорт дизельного топлива, газойлей и судового топлива для компаний, которые не являются непосредственными производителями нефтепродуктов. Соответствующее постановление подписано в целях стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке и пресечения «серго» экспорта.

Ограничения продолжают действовать для трейдеров и посредников, закупающих топливо на бирже или у сторонних заводов с целью перепродажи за рубеж.

Меры направлены на насыщение внутреннего рынка нефтепродуктами в период сезонных полевых работ и повышенного спроса, а также на предотвращение дефицита и скачков цен на автозаправочных станциях и в оптовом сегменте. Контроль за исполнением постановления возложен на профильные ведомства, включая Министерство энергетики РФ и Федеральную таможенную службу (ФТС).