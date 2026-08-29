Ксения Собчак прошлась в образе альтушки в центре Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером в центре Москвы горожан привлекло неожиданное появление Ксении Собчак. Известная журналистка прогулялась по Китай-городу в дерзком и экстравагантном образе, мгновенно спровоцировав волну обсуждений в социальных сетях.

Для вечерней прогулки телеведущая примерила популярную эстетику «альтушки». На Собчак был массивный черный кожаный пиджак, подчеркнувший образ total black, а шею дополнял массивный шипованный чокер.

Особое внимание привлекли детали бьюти-образа. Журналистка появилась в черном парике с густой челкой, ее лицо было искусно выбелено при помощи макияжа, а брови визуально сужены до тонких ниточек. Завершали дерзкий макияж характерно склеенные ресницы, напоминающие «паучьи лапки», что идеально вписалось в выбранную субкультурную стилистику.

Сама Собчак выложила в Telegram видео с вечерней прогулки, где она стоит на фоне пакетов с мусором, а голос за кадром объясняет, «кто такие нефоры».

Напомним, в марте этого года Собчак высмеяли за нелепый вид на Парижской неделе моды. Журналистка хотела выделиться на показе Dior, однако перестаралась.