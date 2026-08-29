Кравцов заявил, что 65% высокобальников по ЕГЭ – из сельских школ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Большинство высокобалльников по итогам ЕГЭ учились в обычных общеобразовательных школах, в том числе сельских. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

По словам главы Минпросвещения, доля таких выпускников составила 65%. Эти данные Кравцов привел во время открытия новых образовательных объектов с участием президента России Владимира Путина.

«Мы видим эффект. По итогам прошедшего ЕГЭ, что на мой взгляд очень важно, 65% высокобалльников, ребята, которые набрали максимальное количество баллов, не из специализированных школ, а именно из таких школ - из сельских школ, общеобразовательных школ», — сказал Кравцов.

Министр назвал этот показатель важным результатом развития массового школьного образования. Он обратил внимание, что высокие результаты на экзаменах показывают не только ученики специализированных образовательных учреждений.

Ранее Кравцов сообщил, что по итогам ЕГЭ-2026 с учетом пересдач максимальные 100 баллов получили 10 090 экзаменационных работ по одному или нескольким предметам. Основной период экзаменационной кампании стартовал 1 июня, после него выпускники получили возможность пересдать один из предметов в специальные дни.