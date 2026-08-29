Голова вниз, рюкзак на одном плече: ортопед назвал привычки, калечащие школьников

Ортопед Литвиненко дал советы, как избежать искривления позвоночника у школьника Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врач-ортопед Андрей Литвиненко предупредил, что привычка школьников подолгу сидеть, склонившись над учебниками и гаджетами, носить рюкзак на одном плече или сидеть, поджав ногу, может привести к серьезным проблемам с позвоночником и суставами. Об этом специалист рассказал Москве 24.

Одной из самых опасных привычек, по словам ортопеда, является длительное нахождение в статичной позе с опущенной головой. Шея постоянно напряжена, что способствует развитию боли, смещению межпозвонковых дисков и даже позвонков. В запущенных случаях может потребоваться операция. Чтобы избежать этого, ребенок должен каждые 20–30 минут делать перерыв на 10–15 минут: встать, пройтись, выполнить круговые движения шеей и туловищем.

Вредной привычкой Литвиненко назвал и сидение с поджатой ногой – это сжимает мениски коленного сустава, нарушает их питание и повышает риск травм. Также страдает позвоночник, который оказывается в наклонном положении, что со временем ведет к остеохондрозу и болям. Кроме того, ношение рюкзака на одном плече создает неравномерную нагрузку и способствует развитию сколиоза, кифоза и лордоза. Родителям рекомендуется следить за осанкой детей и вовремя корректировать вредные привычки.