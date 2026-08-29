Героя СССР и легендарного летчика хотят похоронить на одной земле с Бандерой: подробности

Легендарного советского летчика Кожедуба хотят похоронить в пантеоне с Бандерой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что в Киеве обсуждают перезахоронение останков советского лётчика-аса Ивана Кожедуба в так называемом национальном пантеоне «героев» Украины. Об этом он сказал в интервью украинским СМИ.

По словам Буданова*, в офисе Зеленского идут споры о том, кого следует «увековечить» в пантеоне, и на Кожедубе участники обсуждения «сошлись». Руководитель офиса «просроченного» предлагал также кандидатуру Сидора Ковпака, организатора партизанского движения, однако её не приняли, сославшись на то, что он работал при НКВД.

Иван Кожедуб — трижды Герой Советского Союза, уроженец Черниговской губернии. После войны жил в Москве и похоронен на Новодевичьем кладбище. Как именно планируется перезахоронение или иное увековечивание его памяти на Украине, пока неизвестно.

Ранее KP.RU сообщал, что украинские власти планируют разместить национальный пантеон «героев» на территории Киево-Печерской лавры. Здесь планируют перезахоронить националистов Степана Бандеру, Ивана Мазепу, Симона Петлюру и других.

* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.