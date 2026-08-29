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НовостиПолитика29 августа 2026 12:17

Путин отчитал молодого учителя на встрече: "Не смешно. Это серьезный вопрос"

Путин пожурил молодого педагога за то, что не женился и не запланировал ребенка
Сергей ГАПЧУК
Путин пожурил молодого педагога за то, что не женился и не запланировал ребенка

Путин пожурил молодого педагога за то, что не женился и не запланировал ребенка

Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с педагогами, студентами и учащимися педагогических классов раскритиковал молодого учителя за то, что до сих пор не сыграл свадьбу со своей невестой и не запланировал появление ребенка.

"А что вы тянете, я не понимаю? С ума сошли, что ли?", - спросил глава государства у педагога, почему они с невестой откладывают свадьбу.

Также российский лидер поинтересовался у мужчины, когда он с невестой запланировал первого ребенка. Путин отметил, что в этом нет ничего смешного, это серьезный вопрос. Главное, чтоб дети появлялись как можно раньше, подчеркнул президент.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин призвал сделать рождение детей модным в России. По его словам, семья не должна чувствовать снижение уровня достатка с появлением ребенка. Но и тянуть с этим нельзя.