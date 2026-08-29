Владимир Путин рассказал о школе: он признался, что до сих пор помнит одну учительницу Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин рассказал, что до сих пор помнит свою первую школьную учительницу Тамару Чижову и ее человеческие качества. Об этом глава государства заявил на встрече с педагогами, студентами и учащимися педагогических классов.

По словам Путина, ему особенно запомнились доброта, спокойствие и уравновешенность первого учителя. Российский лидер отметил, что продолжает помнить Тамару Павловну спустя многие годы после окончания школы.

«Вот представляете, я до сих пор помню Чижову Тамару Павловну. Мой первый учитель в первом классе. Каким была добрым, уравновешенным, спокойным и очень доброжелательным человеком. Я говорю „была“, потому что она из жизни уже ушла», — сказал Путин.

Встреча главы государства с представителями образовательной сферы прошла в преддверии Дня знаний. Ее участниками стали педагоги, студенты и школьники педагогических классов.

Ранее Путин признался, что считает недостаточным внимание, которое уделяет своей школьной учительнице Вере Гуревич. Во время той же встречи один из педагогов отметил, что глава государства своим отношением к наставнику подает пример другим.