В Белгородской области двое детей и трое взрослых ранены после атак ВСУ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пять человек, из которых двое детей, пострадали в результате атак украинских боевиков в Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперштаб в мессенджере "Макс".

"В Белгородском округе село Новая Нелидовка подверглось обстрелу. Мальчик 10 лет получил осколочные ранения ног, его 6-летний брат — предварительно, акубаротравму. ...Медики оказали помощь маме детей...", - говорится в сообщении.

Оперштаб уточнил, что в поселке Октябрьский FPV-дрон атаковал автомобиль, ранен мужчина. Кроме того, в Шебекинском округе женщина пострадала в результате детонации FPV-дрона.

Как писал сайт KP.RU, ночью 29 августа вражеские беспилотники атаковали Севастополь. По словам губернатора города Михаила Развожаева, в результате удара ВСУ в Севастополе возникли два возгорания, один человек пострадал.