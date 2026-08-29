Будут ли в России вводить ГОСТ на букеты, в том числе "дофаминовые": ответ дали в Минпромторге

Минпромторг: В РФ не намерены вводить ГОСТ на букеты, в том числе дофаминовые Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские власти не планируют вводить ГОСТы на букеты, в том числе так называемые "дофаминовые", в стране уже действуют стандарты на отдельные срезанные цветы. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков.

"Отдельного ГОСТа именно на букеты пока нет и в ближайшее время не планируется. То же самое касается и так называемых "дофаминовых", - сказал он.

Замминистра пояснил, что так называемые "дофаминовые" букеты это все-таки больше маркетинговый и дизайнерский тренд, а не техническая категория, которую можно описать строгими измеримыми параметрами для стандарта.

Абраменков отметил, что никто не собирается ограничивать вдохновение флористов при сборе букета. Кроме того, в России уже имеются стандарты на конкретные виды цветов. Это нужно, чтобы покупатель понимал, какого качества товар он берет, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, 27 августа стало известно, что Минпромторг РФ и бизнес подготовили список из 167 площадок для внесения в реестр критически важных объектов. Это произошло на заседании подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики страны.