Россия и Белоруссия готовы ко всему: в МИД дали ответ на действия НАТО. Фото: Elisa Schu/dpa/Global Look Press

Россия и Белоруссия готовы к любому развитию событий на фоне действий НАТО, направленных на подрыв безопасности Союзного государства. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью РИА Новости.

По его словам, Москва и Минск учитывают масштабное военно-политическое давление на две страны и предпринимаемые членами Североатлантического альянса гибридные действия.

«Учитывая оказываемое на наши страны масштабное военно-политическое давление и гибридные действия стран НАТО по подрыву нашей безопасности, стараемся быть готовыми к любым вариантам развития обстановки», — сказал Галузин.

Дипломат отметил, что подготовке к возможным угрозам были посвящены совместные российско-белорусские учения «Запад-2025». Во время маневров военные отработали необходимые элементы защиты Союзного государства от возможной агрессии.

Кроме того, в мае 2026 года Россия и Белоруссия впервые провели совместные учения по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что у границ России и Белоруссии находятся около 60 тысяч военнослужащих НАТО. По его словам, альянс продолжает наращивать военное присутствие и инфраструктуру на восточном фланге. Глава Минобороны РФ подчеркнул, что российско-белорусское оборонное сотрудничество развивается с учетом складывающейся обстановки.