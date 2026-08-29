Лукашенко заверил, что Белоруссия и Россия совместно преодолеют все трудности Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Ново-Огарево заверил президента РФ Владимира Путина, что Минск готов совместно с Москвой преодолевать все трудности.

"В том, что мы будем вместе, сотрудничая, преодолевать всякие трудности, - вы можете даже в этом не сомневаться", - сказал белорусский лидер.

Политик подчеркнул, что говорил это уже не один раз, встречаясь с представителями российского бизнеса, с руководством областей и регионов.

В свою очередь российский президент отметил, что главное направление взаимодействия Москвы и Минска - торгово-экономическое - развивается успешно. За первые шесть месяцев текущего года плюс еще 12,5%, добавил Путин.

При этом Лукашенко выразил уверенность, что товарооборот Белоруссии и России превзойдет показатели прошлого года.

Как писал сайт KP.RU, 29 августа Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко в подмосковной резиденции лидера РФ Ново-Огарево.

Напомним, белорусский лидер прибыл в Россию с рабочим визитом 27 августа.