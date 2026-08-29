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НовостиПолитика29 августа 2026 13:04

В Кремле оценили перспективу улучшения отношений между РФ и Европой

Песков: Европа мобилизует весь свой военный потенциал против России
Сергей ГАПЧУК
Песков: Европа мобилизует весь свой военный потенциал против России

Песков: Европа мобилизует весь свой военный потенциал против России

Фото: REUTERS.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что оснований для улучшения отношений между Россией и Европой пока не просматривается.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Европа полностью мобилизует свой военный потенциал и направляет его против России.

Ранее Дмитрий Песков указал, что Кремль наблюдает всплеск милитаризма в Европе, который прямо направлен против России. Он выразил уверенность, что это прямое проявление военного строительства, которое имеет своей направленностью Российскую Федерацию.