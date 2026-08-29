Песков: Европа мобилизует весь свой военный потенциал против России Фото: REUTERS.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что оснований для улучшения отношений между Россией и Европой пока не просматривается.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Европа полностью мобилизует свой военный потенциал и направляет его против России.

Ранее Дмитрий Песков указал, что Кремль наблюдает всплеск милитаризма в Европе, который прямо направлен против России. Он выразил уверенность, что это прямое проявление военного строительства, которое имеет своей направленностью Российскую Федерацию.