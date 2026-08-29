FAS: защита украинца по делу о «Северных потоках» пытается сорвать суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Защита украинца Сергея Кузнецова*, обвиняемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», пытается сорвать судебный процесс в Гамбурге, запланированный на осень. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).

По данным издания, адвокат обвиняемого Илья Новиков* добивается, чтобы суд вообще не открывался. В обосновании защиты утверждается, что подрыв был не уголовным преступлением, а якобы законным актом военной самообороны. Однако Федеральный верховный суд ФРГ отклонил эту позицию ещё в декабре, указав, что трубопроводы являются гражданскими объектами, поэтому действия подпадают под уголовную статью.

Ранее KP.RU писал, что обвиняемый Сергей Кузнецов в телефонном разговоре с женой признался, что на момент теракта был кадровым военным и служил в СБУ. Он также жаловался, что чувствует себя брошенным украинскими властями. Запись разговора вошла в обвинительное заключение немецкой прокуратуры.

*Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов