В МИД РФ прокомментировали совместные с Белоруссией маневры ядерных войск

Галузин: Учения ядерных сил РФ и Белоруссии соответствуют международному праву Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Военные маневры ядерных сил России и Белоруссии соответствуют международному праву и имеют ответный характер. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Принимаемые нами меры реагирования представляют собой дозированные и несопоставимые по масштабам с практикой НАТО шаги, которые осуществляются в рамках единого оборонного пространства Союзного государства, объединяющего две братские страны", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что такие меры носят ответный характер и реализуются при строгом соблюдении международного права.

Как писал сайт KP.RU, с 25 августа по 10 сентября Белоруссия начала проведение оперативно-тактических учений с родами войск ВВС и ПВО. Первый этап: отработка противовоздушного прикрытия объектов и войск. Второй этап пройдет на российском полигоне Ашулук.

Напомним, в конце мая этого года Россия и Белоруссия впервые в истории провели совместные учения стратегических сил.