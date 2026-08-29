«Прощай, наш добрый и бесстрашный мальчик…»: Иван Ургант опубликовал трогательный пост о смерти своей собаки

Иван Ургант трогательно попрощался со своим умершим корги Компотом Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Иван Ургант в соцсетях сообщил о смерти своей собаки — корги по кличке Компот. Питомец впервые появился на публике в 2012 году, ведущий показал его в эфире программы «Вечерний Ургант». Обаятельный корги запомнился зрителям.

«Прощай, наш добрый, верный, умный и бесстрашный мальчик…», - написал в своём прощальном слове Иван Ургант. Новость о смерти Компота отозвалась в сердцах поклонников ведущего, под постом появились десятки комментариев с соболезнованиями.

Иван Ургант со своим корги. Фото: соцсети Ивана Урганта

Ранее KP.RU писал, что у певца Димы Билана погибла шиншилла по кличке Плюша. Она сбежала из клетки и на большой скорости врезалась в панорамное окно, получив черепно-мозговую травму. Артист вёз её в клинику несколько часов, но спасти животное не удалось.

Также KP.RU сообщал, что американский булли семьи телеведущего Оскара Кучеры напал на шпица в загородном отеле в Тверской области и загрыз его. Хозяйка погибшей собаки утверждает, что булли без намордника выхватил питомца из рук мужа, а семья Кучеры не признает вины. Стороны готовятся к разбирательствам, дело может дойти до суда.