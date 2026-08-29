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НовостиЗвезды29 августа 2026 13:44

«Прощай, наш добрый и бесстрашный мальчик…»: Иван Ургант опубликовал трогательный пост о смерти своей собаки

Иван Ургант трогательно попрощался со своим умершим корги Компотом
Анна АДАМАЙТЕС
Иван Ургант трогательно попрощался со своим умершим корги Компотом

Иван Ургант трогательно попрощался со своим умершим корги Компотом

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Иван Ургант в соцсетях сообщил о смерти своей собаки — корги по кличке Компот. Питомец впервые появился на публике в 2012 году, ведущий показал его в эфире программы «Вечерний Ургант». Обаятельный корги запомнился зрителям.

«Прощай, наш добрый, верный, умный и бесстрашный мальчик…», - написал в своём прощальном слове Иван Ургант. Новость о смерти Компота отозвалась в сердцах поклонников ведущего, под постом появились десятки комментариев с соболезнованиями.

Иван Ургант со своим корги. Фото: соцсети Ивана Урганта

Иван Ургант со своим корги. Фото: соцсети Ивана Урганта

Ранее KP.RU писал, что у певца Димы Билана погибла шиншилла по кличке Плюша. Она сбежала из клетки и на большой скорости врезалась в панорамное окно, получив черепно-мозговую травму. Артист вёз её в клинику несколько часов, но спасти животное не удалось.

Также KP.RU сообщал, что американский булли семьи телеведущего Оскара Кучеры напал на шпица в загородном отеле в Тверской области и загрыз его. Хозяйка погибшей собаки утверждает, что булли без намордника выхватил питомца из рук мужа, а семья Кучеры не признает вины. Стороны готовятся к разбирательствам, дело может дойти до суда.