"Мы всегда открыты и рады": В Белоруссии признались, что хотели бы чаще принимать Путина в Минске

Пресс-секретарь Лукашенко Эйсмонт: В Минске готовы чаще принимать Путина Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что в Минске только рады чаще принимать с визитами российского лидера Владимира Путина.

"Мы, безусловно, всегда зовем в гости, мы, безусловно, рады всегда видеть. …Наверное, чуть реже, чем нам хотелось бы, мы встречаем Владимира Владимировича в Минске", - сказала она в комментарии Telegram-каналу "Юнашев Live".

Эйсмонт подчеркнула, что тем не менее в Белоруссии всегда открыты этому и рады. Спектр вопросов и мероприятий есть, потенциал имеется, добавила, пресс-секретарь Лукашенко.

Как писал сайт KP.RU, ранее Наталья Эйсмонт сообщила, что власти Белоруссии готовы помочь в процессе организации возможной встречи между российским президентом и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Она заверила, что в этой ситуации Минск предпримет все нужные меры на самом высоком уровне для проведения мероприятия.