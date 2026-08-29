Фицо назвал вопрос СМИ об убийстве русских итогом формирования ненависти к РФ Фото: REUTERS.

Вопрос немецкого журналиста Михаэля Мартенса о том, как Европа может помочь киевскому режиму убивать больше русских, - результат формирования атмосферы ненависти к России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Боюсь, что это результат формирования милитаристской атмосферы, особенно в последнее десятилетие, атмосферы русофобии и, главным образом, ненависти к России", - сказал политик.

По его словам, можно лишь додумать, что этот журналист слышал дома, когда был маленьким. При этом он указал, что шокирующий вопрос от СМИ не был какой-то риторической ошибкой.

Фицо подчеркнул, что нацизм во время Второй мировой войны был повержен, но из некоторых голов искоренить его не удалось. Он снова здесь, но только иначе одет, констатировал премьер Словакии.

Как писал сайт KP.RU, 27 августа платформа Change.org возобновила сбор подписей под петицией с требованием уволить корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Мартенса.

Напомним, 8 августа в Белграде на пресс-конференции украинского главаря Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича журналист задал свой вызвавший широкий резонанс вопрос.