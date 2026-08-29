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НовостиПроисшествия29 августа 2026 13:58

В Белгородской области двое подростков и пятеро взрослых ранены из-за атаки ВСУ

Украинские боевики совершили еще одну атаку на Белгородскую область
Сергей ГАПЧУК
В Белгородской области двое подростков и пятеро взрослых ранены из-за атаки ВСУ

В Белгородской области двое подростков и пятеро взрослых ранены из-за атаки ВСУ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области в результате очередных атак украинских боевиков пострадали семь мирных жителей, среди которых двое подростков. Об этом сообщил региональный оперштаб.

"В селе Долгое Валуйского округа при детонации беспилотника трое мужчин получили осколочные ранения различных частей тела. Бригады СМП транспортируют их в Валуйскую ЦРБ", - говорится в публикации.

В оперштабе отметили, что в поселке Разумное дрон атаковал коммерческий объект, ранены двое подростков 13 и 15 лет, а также мужчина. Кроме того, в поселке Октябрьский сдетонировал FPV-дрон, в больницу доставлен мужчина с переломом плеча.

Как писал сайт KP.RU, также днем 29 августа в результате атак украинских националистов по Белгородской области пострадали пять человек, двое из которых дети.