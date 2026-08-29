Отец решил продолжить дело сына и тоже разбился: В КБР погиб 69-летний парапланерист

В Кабардино-Балкарии разбился о скалы 69-летний парапланерист Рим Нагимьянов. Фото: Личная страница Ратмира Нагимьянова

В Кабардино-Балкарии 27 августа разбился насмерть 69-летний парапланерист из Свердловской области. Как пишет "КП-Екатеринбург", погибшим оказался Рим Нагимьянов, отец знаменитого уральского бейсджампера Ратмира Нагимьянова.

Ратмир тоже разбился 10 лет назад, 3 октября 2016 года у подножия Монблана. Причиной гибели тогда стал отказ парашюта, экстремал на скорости почти 300 км/ч врезался в здание. После смерти сына отец решил продолжить его дело и освоил бейсджампинг.

«После трагической потери моего сына у меня появилось желание делать то, что делал Ратмир, испытать чувства и эмоции, ради которых он жил», — писал Рим Нагимьянов в 2017 году. Мужчина при приземлении получил серьёзные травмы, несовместимые с жизнью. Тело обнаружили в ущелье на деревьях, эвакуировать его удалось только на следующий день.

Ранее KP.RU писал, что 7 июня в Чегемском районе КБР разбился 68-летний парапланерист, житель Москвы. Мужчина отправился в полёт один, без инструктора, и упал неподалёку от парадрома. От полученных травм он скончался на месте.