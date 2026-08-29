Три человека погибли в результате ДТП с автобусом под Ростовом. Фото: МЧС по Ростовской области.

В Мясниковском районе Ростовской области утром 29 августа на трассе «Новороссия» столкнулись три автомобиля, погибли три человека. Об этом сообщает «КП-Ростов-на-Дону».

По предварительным данным ГУ МВД по региону, грузовик «Вольво», двигавшийся со стороны Ростова-на-Дону, врезался в металлическое ограждение, пробил его и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером Chery Tiggo и автобусом Yutong. От удара все три машины загорелись.

На месте погибли водитель грузовика, водитель и пассажир кроссовера. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлёкшем смерть двух и более лиц.

Ранее KP.RU писал, что на 6-м километре федеральной трассы М1 «Беларусь» в Одинцовском городском округе произошло смертельное ДТП. Водитель Kia выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Toyota. На месте погибли водитель Kia и пассажир Toyota, ещё пять человек, включая двух несовершеннолетних, госпитализированы.