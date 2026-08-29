Бойцы отряда "Варяг" при помощи ИИ сделали ролик о борьбе с вражескими БПЛА Фото: Кадр из видео RT

Военнослужащие отряда БПЛА "Варяг" изготовили видеоролик, сделанный с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил телеканал RT.

В публикации отметили, что бойцы занимаются борьбой с вражескими дронами и защищают российские города от прилетов. На двухминутный ролик о своей работе у них ушло несколько дней — он полностью сгенерирован и озвучен ИИ. Ребята работали над ним в свободное от боевых задач время.

По словам военных, ИИ активно используется для иллюстрации кадров военных действий, чтобы не нарушать принципы конспирации. Раскрывать реальную боевую обстановку нельзя, а подобная работа выглядит качественно и ее можно спокойно показывать.

Как писал сайт KP.RU, ранее замглавы Минобороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что российские войска наращивают применение FPV-дронов с элементами ИИ. По его словам, естественно, это все наращивается в сочетании и с самим оружием с элементами ИИ с ночными приборами, прицелами, целеуказателями. Уже успешно применяются подразделения, вооруженные FPV-перехватчиками, развивающими скорость более 200 км/ч, добавил генерал.