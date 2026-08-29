На Украине арестовали четверых подозреваемых в торговле органами Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На Украине арестованы четверо должностных лиц Черновицкого областного патологоанатомического бюро, подозреваемых в незаконной торговле органами и тканями умерших людей. Об этом в своём Телеграм-канале сообщил генеральный прокурор страны Руслан Кравченко.

По его данным, преступную группировку разоблачили в Черновицкой области на западе Украины. Подозреваемым предъявлены обвинения по статье о незаконной торговле анатомическими материалами человека, совершённой по предварительному сговору группой лиц. Суд города Черновцы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,5 млн гривен (около 33,6 тыс. долларов) для каждого.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что власти Украины официально разрешили проводить трансплантацию органов без согласия пациентов. По его словам, в Донбассе находят массовые захоронения мирных жителей и военных, ставших жертвами нелегальных операций по изъятию органов.