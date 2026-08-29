Глава ДНР Денис Пушилин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Выборы депутатов Госдумы в сентябре станут последним штрихом по интеграции Донецкой Народной Республики в политическую жизнь России. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову заявил глава региона Денис Пушилин.

По словам Пушилина, когда в нижней палате парламента появятся представители от ДНР, то с этого момента можно будет считать республику полноценным субъектом РФ.

"Вот остался последний штрих в политической плоскости – это выборы в Государственную думу РФ, когда будут уже представители в Госдуме непосредственно от нас, от нашего региона…" - сказал политик.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что предстоящие выборы в Госдуму подтвердят устойчивость государства и станут выражением воли миллионов граждан. Российский лидер подчеркнул, что страна не отступит от принципов народовластия даже в самых сложных условиях и будет проводить выборы на всех уровнях по всей стране — от Дальнего Востока до Новороссии и Донбасса.