Politico: Мерц хочет обвинить РФ в инциденте с дроном и объявить новые санкции Фото: REUTERS.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц может обвинить Москву в попытке атаки беспилотника в аэропорту Лейпцига и объявить о новых масштабных антироссийских санкциях. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

В публикации уточнили, что ограничения могут коснуться ряда субъектов РФ.

"Объявление запланировано на начало следующей недели, совпадая со встречей министров иностранных дел ЕС в Ирландии во вторник, но может быть сделано и раньше в зависимости от решения Мерца", - отметило издание.

Один из источников газеты сообщил, что новых высылок российских дипломатов или закрытия Русского дома в Берлине будет недостаточно. По его словам, возможными мерами может стать усиление санкций и увеличение поставок оружия киевскому режиму.

Как писал сайт KP.RU, ранее депутат бундестага от партии АдГ Маркус Фронмайер заявил, что немецкий канцлер продолжает заявлять о поддержке Киева на фоне серьезных экономических проблем внутри страны. Он подчеркнул, что в самой Германии сокращаются жилищные льготы и финансирование медстраховки, немцам отказывают в снижении налогов на топливо. Однако средства для киевского режима поступают в прежнем объеме.