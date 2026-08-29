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Конфликт на Украине завершится победой российского оружия в обозримом будущем. Об этом в комментарии американскому журналисту Такеру Карлсону заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Надеюсь, что есть все основания предполагать то, что в обозримом будущем конфликт будет завершен победой российского оружия", - сказал политик.
По его словам, тем самым будет повержен последний нацистский режим в человеческой истории. Ведь несмотря на поставки Западом оружия киевскому режиму, ВСУ терпят постоянные поражения на передовой, отметил депутат.
Слуцкий подчеркнул, что российские бойцы продвигаются по всем направлениям в зоне спецоперации.
Как писал сайт KP.RU, 27 августа начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что российские войска ведут наступление на всех направлениях в зоне проведения спецоперации и темпы продвижения не снижаются.
26 иля в День Военно-морского флота России президент РФ Владимир Путин, общаясь с военными моряками, заявил о безусловной победе России в украинском конфликте и призвал соотечественников сохранить чувство единения.