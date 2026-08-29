Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 августа 2026 16:26

Слуцкий высказался о сроках завершения СВО: "Есть все основания предполагать"

Депутат Слуцкий считает, что СВО завершится в обозримом будущем
Сергей ГАПЧУК
Депутат Слуцкий считает, что СВО завершится в обозримом будущем

Депутат Слуцкий считает, что СВО завершится в обозримом будущем

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Конфликт на Украине завершится победой российского оружия в обозримом будущем. Об этом в комментарии американскому журналисту Такеру Карлсону заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Надеюсь, что есть все основания предполагать то, что в обозримом будущем конфликт будет завершен победой российского оружия", - сказал политик.

По его словам, тем самым будет повержен последний нацистский режим в человеческой истории. Ведь несмотря на поставки Западом оружия киевскому режиму, ВСУ терпят постоянные поражения на передовой, отметил депутат.

Слуцкий подчеркнул, что российские бойцы продвигаются по всем направлениям в зоне спецоперации.

Как писал сайт KP.RU, 27 августа начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что российские войска ведут наступление на всех направлениях в зоне проведения спецоперации и темпы продвижения не снижаются.

26 иля в День Военно-морского флота России президент РФ Владимир Путин, общаясь с военными моряками, заявил о безусловной победе России в украинском конфликте и призвал соотечественников сохранить чувство единения.