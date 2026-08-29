Поиски 2-летнего сына режиссера Демкина в Ленобласти завершены: Ребенок погиб

Поиски двухлетнего сына режиссера Демкина завершены, мальчик утонул Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Двухлетний сын режиссера Петра Демкина Сергей, который пропал ранее днем 29 августа в деревне Надкопанье в Ленинградской области, к сожалению, погиб. Об этом сообщило издание "КП-Петербург", ссылаясь на официальные данные пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"Тело ребенка обнаружено в пруду. Передано сотрудникам полиции", - говорится в публикации издания.

По данным "КП-Петербург", маленький мальчик пропал днем. По словам отца, он буквально на несколько минут потерял сына из виду. Мужчина ненадолго оставил двухлетнего мальчика с его 4-летним братом, а сам отошел недалеко, чтобы развесить мокрое белье.

К поискам малыша сразу подключились воолнтеры отряда "Лиза Алерт". Но через некоторое время штаб волонтеров остановил поиски малыша и дал отбой тем экипажам, которые уже выехали из Петербурга на поиски ребенка.

Как писал сайт KP.RU, этот трагический инцидент произошел в Волховском районе в деревне Надкопанье. К поискам ребенка привлекались спасатели аварийно-спасательной службы Ленобласти, сотрудники МВД и добровольцы.