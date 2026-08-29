Мочалов: Шоу Канье Уэста на Совкомбанк арене в Нижнем Новгороде не планируется Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Музыкальное шоу известного американского рэпера Канье Уэста не планируется на площадке "Совкомбанк арены" в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС сообщил директор стадиона Валерий Мочалов.

"Нет, [концерт] не планируется", - ответил он на вопрос о возможности проведения выступления исполнителя на "Совкомбанк арене".

Как писал сайт KP.RU, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что власти Нижнего Новгорода готовы рассмотреть возможность проведения концерта Канье Уэста на территории региона. По словам замглавы администрации президента РФ Максима Орешкина, Нижний Новгород готов принимать крупные мероприятия.

25 августа "Газпром Арена" заявила, что запланированные на октябрь этого года в Санкт-Петербурге концерты американского рэпера без договора аренды площадки с организаторами мероприятия состояться не могут.