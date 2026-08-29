Скандал вокруг гостайны: На Украине задались вопросом, как Федорова выпустили из страны

Гончаренко* заявил, что Федорову дали покинуть Украину, несмотря на гостайну Фото: REUTERS.

Бывший украинский министр обороны Михаил Федоров смог покинуть страну, несмотря на имеющийся у него статус носителя гостайны. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

По его словам, Федоров не мог так быстро пройти процедуру получения разрешения на выезд с Украины. Кроме того, бывший высокопоставленный чиновник как носитель гостайны может быть ограничен в праве выезда из страны на срок до пяти лет со дня увольнения.

Нардеп задался вопросом, а была ли соблюдена процедура Федоровым.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее бывший министр обороны Украины сообщил, что продолжит свою карьеру в Италии. Он стал советником главы Минобороны Италии Гуидо Крозетто и будет помогать Риму развивать технологии современной войны.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга