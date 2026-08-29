Аракчи потребовал у Токио объяснить использование F-16 с баз США в Японии

Аракчи потребовал Токио объяснить использование F-16 с баз США в Японии Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в беседе с журналистами японского агентства Kyodo призвал японцев запросить у своих властей разъяснения по поводу применения истребителей F-16 в операции США и Израиля против Тегерана.

Дипломат отметил, что военные самолеты, размещенные на американской базе Мисава в Японии, были задействованы против Ирана.

"Любящие мир японцы должны потребовать ответственных объяснений от японского правительства в связи с преступлениями США...", - сказал он.

Аракчи отметил, что нападение на Иран показало, что американские базы служат не для защиты принимающей их страны, а для проведения агрессивной политики.

Как писал сайт KP.RU, ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что моральное состояние американских военных находится на низком уровне. По словам дипломата, сложившаяся ситуация стала результатом стратегических ошибок руководства США, которые недооценили способность Исламской республики к сопротивлению.