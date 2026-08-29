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НовостиПолитика29 августа 2026 17:41

Минобороны РФ: Средства ПВО сбили 85 дронов ВСУ над регионами страны

Украинские боевики пытались атаковать российские объекты
Сергей ГАПЧУК
Минобороны РФ: Средства ПВО сбили 85 дронов ВСУ над регионами страны

Минобороны РФ: Средства ПВО сбили 85 дронов ВСУ над регионами страны

Фото: Минобороны РФ.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня над несколькими регионами страны перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ранее военное ведомство сообщило, что 29 августа российские войска поразили в Киеве предприятие судостороительной промышленности, которое собирало дистанционно управляемые катера. А в порту Николаев был поражен морской перегрузочный терминал и четыре хранилища с военным имуществом. Также ВС РФ успешно поразили электроподстанцию в Николаевской области, которая обеспечивала функционирование порта Николаев.