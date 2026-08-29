Гросси предупредил, что ЗАЭС грозит отключение электроснабжения через 10 дней Фото: REUTERS.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что из-за отсутствия внешнего электроснабжения Запорожская АЭС может быть полностью отключена через 10 дней.

"В настоящее время на площадке [ЗАЭС] имеется запас дизельного топлива примерно на 10 дней работы энергоблоков, что является минимальным нормативным требованием", - говорится в сообщении.

По его словам, предыдущая поставка топлива состоялась в марте, а запланированная на май доставка была отложена из-за боевых действий в районе ЗАЭС.

Гросси отметил, что на данный момент МАГАТЭ работает над организацией еще одной локальной зоны, чтобы ускорить ремонт линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1".

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС продолжает ухудшаться. Он также прокомментировал удар украинского дрона в Энергодаре утром 18 августа, назвав этот акт киевского режима очередной демонстрацией силы, которая направлена против людей и станции.