"Зона, закрытая для грузовых судов": новая российская ракета впечатлила британцев

Telegraph: РФ заблокировала черноморские порты Украины ракетой "Бандероль" Фото: REUTERS.

Новая российская крылатая ракета "Бандероль" сыграла ключевую роль в блокировке портов Украины на Черном море. Об этом заявила британская газета The Daily Telegraph.

В публикации отметили, что с момента начала серийного производства в конце июля эти ракеты превратили черноморское побережье Украины в смертельно опасную зону, закрытую для грузовых судов.

Издание подчеркнуло, что в портах Черноморска и Одессы коммерческое судоходство практически полностью прекратилось.

Также уточнялось, что на этом фоне вывоз зерна, на который приходится 60% всех экспортных доходов Украины, в первой половине августа упал на 75% в годовом исчислении.

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин сообщил, что новое изделие российских оружейников под названием "Бандероль" ворвалось на сцену театра боевых действий одним мощным прыжком. При этом официально о новом оружии в России говорилось скупо. Это малогабаритная тактическая крылатая ракета. Пусковые установки мобильны и малозаметны. "Бандероль" даже посылается с вертолетов и тяжелых дронов типа "крыло", увеличивая дальность ракеты до 400–500 километров (при пуске с земли — 350 км.).