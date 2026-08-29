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НовостиПолитика29 августа 2026 18:18

Anadolu: Анкара предупредила Киев о недопустимости ударов по турецким судам

Речь шла об инцидентах, произошедших 26 и 27 августа
Сергей ГАПЧУК
Anadolu: Анкара предупредила Киев о недопустимости ударов по турецким судам

Anadolu: Анкара предупредила Киев о недопустимости ударов по турецким судам

Фото: REUTERS.

Официальная Анкара предупредила киевский режим о недопустимости атак по турецким судам. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на внешнеполитическое ведомство республики.

По данным издания, турецкая сторона пояснила, что речь идет об инцидентах, произошедших 26 и 27 августа.

"В ходе встречи была озвучена реакция Турции на указанные нападения, а также были сделаны необходимые предупреждения о том, что обеспечение безопасности жизни, имущества, судоходства и окружающей среды в Черном море является обязательным условием", - указали в турецком МИД.

Как писал сайт KP.RU, 29 августа МИД Турции вызвал посла Украины в Анкаре Наримана Джелялова в связи с обстрелом турецкого судна украинскими боевиками в Черном море. Уточнялось, что 26 августа у Туапсе подвергся удару Lider Bordo Mavi, а 27 августа — судно Lider Kocatepe, которое шло на помощь первому.