Погибшего боевика ВСУ с шестью орденами объявили дезертиром для лишения выплат Фото: REUTERS.

Украинскому военному с шестью орденами присвоили статус СОЧ (самовольное оставление части), чтобы лишить его родных компенсаций от государства после гибели. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

"Согласно заявлениям Зеленского, дефицит бюджета Министерства обороны Украины составляет 27 млрд долларов. В связи с этим в "незалежной" участились случаи невыплаты компенсаций погибшим военнослужащим ВСУ", - отметил собеседник агентства.

По его словам, для этого им формально присваивают статус СОЧ, из-за чего боевик не может претендовать не то чтобы на выплаты, но и на достойное захоронение. Об одном из таких случаев рассказали родственники погибшего солдата ВСУ Виталия Качанова, который воевал с самого начала СВО и имел шесть орденов, добавил он.

Как подчеркнул источник, близкие уточнили, что Минобороны Украины отказалось хоронить орденоносца и выплачивать компенсацию из-за того, что тот имел статус СОЧ. При этом как и откуда появился этот статус, родственникам не объяснили.

Как писал сайт KP.RU, 23 августа полиция Одесской области сообщила, что пьяная военнослужащая, дезертировавшая из ВСУ, из хулиганских побуждений бросила во двор собственных соседей три боевых гранаты, одна из которых взорвалась.