МИД РФ предупредил, что США анализируют возможность применения ЯО второй раз в истории

МИД РФ: США обдумывают возможность применения ядерного оружия в Европе Фото: REUTERS.

Белый дом обдумывает возможность применения ядерного оружия (ЯО) в Европе. Об этом в интервью RT заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

Он отметил, что стремление США инициировать диалог о российском арсенале нестратегических ядерных вооружений направлено на то, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от угрозы, исходящей от американского ЯО в Европе и ракетно-ядерных программ Штатов в целом.

По словам дипломата, предоставление Западу детальных сведений о российском нестратегическом ЯО и его дальнейшее сокращение в рамках диалога по стратегической стабильности могут спровоцировать США и их союзников на применение силы в Европе.

"Надеюсь, что в Европе осознают всю опасность такого сугубо прикладного с точки зрения военного оперативного планирования подхода Вашингтона к территории своих союзников", - подчеркнул посол.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о лицемерности миропорядка, напомнил, что Штаты первыми применили ЯО, сбросив две атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Кроме того, Америка также оставила страшный след в истории Кореи и Вьетнама, а сегодня пытается оккупировать Германию и Южную Корею под заявления о равноправии.