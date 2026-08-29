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В Молдавии депутат оппозиционной Партии коммунистов Адриан Доментюк подал жалобу на общественный телеканал "Молдова 1" так как, тот назвал оккупацией освобождение республики от нацизма. Соответствующее видеобращение политик разместил в соцсети.

Парламентарий отметил, что обратился с жалобами из-за репортажа о марше мира, проходившем в понедельник в честь 82-летия освобождения Молдавии от румынско-немецких захватчиков.

По его словам, в материале продвигался тезис о том, что Ясско-Кишиневская операция якобы представляла собой не освобождение, а оккупацию.

"Национальное телевидение занимается дезинформацией. ...Тем более, что во всех международных инстанциях и в Нюрнберге, когда судили, было четко указано, что Молдова была освобождена, а не оккупирована", - заявил политик.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Кишинев, отказавшись зажечь Вечный огонь на мемориале "Шерпенский плацдарм" в годовщину освобождения Молдавии от нацизма, снова показал свое нацистское нутро. По словам дипломата, Молдавия все глубже втягивается в инициативы по обеспечению потребностей киевского режима и его западных кураторов, при этом приносит в жертву интересы собственного народа.