Диесен: НАТО не хочет отвечать за последствия ответных ударов РФ по Украине Фото: REUTERS.

Североатлантический альянс не имеет стратегического мышления и не готов отвечать за неизбежные ответные удары ВС РФ по Украине. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.

Эксперт задался вопросом, зачем заниматься эскалацией конфликта, нанося удары по гражданской инфраструктуре России, когда Москва во много раз превосходит Киев по военно-воздушным силам, при этом Украина не имеет ПВО.

"Эти решения не подвергаются осмыслению, и, следовательно, нет никакой корректировки курса", - написал он.

По его словам, политико-медийная элита НАТО всегда переходит от восторга во время безрассудной эскалации к крокодильим слезам, когда неизбежно следует успешный ответный удар России.

Как писал сайт KP.RU, также Диесен отметил, что НАТО провоцирует Москву на ответные удары, поставляя Украине оружие, разведданные для атак по гражданским объектам в глубине России. При этом, когда киевский режим получает ответный удар ВС РФ, эти люди кричат, что он неспровоцирован.

Ранее профессор указал, что идея Франции, ФРГ и Британии создать собственный формат переговоров по Украине выглядит парадоксально.