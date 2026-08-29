Посол Воропаев: Боевики в Нигере хотели проникнуть в отель с дипломатами РФ

Посол РФ в Нигере Воропаев: Боевики хотели проникнуть в отель с депутатами АГС Фото: REUTERS.

Вооруженные боевики пытались проникнуть в гостиницу Bravia в Ниамее, где размещались депутаты, прибывшие для участия в первой сессии парламента стран Конфедерации государств Сахеля (АГС), а также российские дипломаты. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в Нигере Виктор Воропаев.

"Была попытка проникновения на территорию гостиницы вооруженных людей, но она была отбита", - сказал он.

По словам дипломата, в отеле также временно работают и размещаются сотрудники российского посольства.

Агентство отметило, что вечером 28 августа посол РФ принял участие в организованном в гостинице торжественном ужине для депутатов, прибывших на парламентскую сессию. Ночью Воропаев слышал продолжительную стрельбу.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что в столице Нигера Ниамее минувшей ночью произошла попытка мятежа группы военнослужащих. По данным Минобороны республики, мятежники нарушили воинскую дисциплину, удерживали сослуживцев в казарме и открыли огонь по ряду стратегических объектов, включая президентский дворец, аэропорт и национальное телевидение. Президентская гвардия отразила атаку на дворец.