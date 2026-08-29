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НовостиПолитика29 августа 2026 19:43

"Не следует недооценивать": Президент Финляндии выступил с неожиданным признанием в адрес россиян

Стубб: Нельзя недооценивать способность россиян переносить трудности в экономике
Сергей ГАПЧУК
Стубб: Нельзя недооценивать способность россиян переносить трудности в экономике

Стубб: Нельзя недооценивать способность россиян переносить трудности в экономике

Фото: REUTERS.

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью немецкой газете Bild призвал перестать недооценивать способность граждан России выдерживать экономические трудности.

"Никогда не следует недооценивать, сколько экономических трудностей способны выдержать россияне", - сказал он.

При этом, рассуждая о стойкости России, финский политик отметил, что страна обладает терпением и выносливостью.

Как писал сайт KP.RU, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко прокомментировал высказывание Стубба о том, что удары по Wildberries якобы могут привести к поражению России.

Политик назвал финского президента "моральным уродом и дураком", а также усомнился в его профессиональной компетенции. По его словам, Стубб нисколько не изменился со времен работы главой МИД Финляндии.