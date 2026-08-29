В Одессе мужчина расстрелял родителей и забаррикадировался в квартире Фото: REUTERS.

В Одессе 46-летний мужчина расстрелял мать и отца и ранил своего брата. Об этом сообщило украинское издание "Инсайдер".

В публикации отметили, что когда на вызов прибыла полиция, стрелявший забаррикадировался в квартире с оружием. На место ЧП прибыл спецназ.

Затем издание уточнили, что одессит, убивший родителей и ранивший брата, покончил с собой. Стрелявший состоял на учете в психиатрической больнице, он покончил с собой во время переговоров с полицией.

Как писал сайт KP.RU, в апреле этого года в Киеве бывший военнослужащий ВСУ, убивший шесть человек, открыл стрельбу после ссоры с соседом. В полиции сообщили, что он выстрелил в соседа, затем вернулся в квартиру, взял все оружие, с которым потом пришел в супермаркет, и поджег квартиру. Мужчина был ликвидирован во время его задержания.