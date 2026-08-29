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НовостиВ мире29 августа 2026 20:14

Сына Нетаньяху экстренно эвакуировали из США из-за угрозы покушения

Яир Нетаньяху покинул США без личных вещей в сопровождении охраны после угрозы покушения
Анна ПЕТРОВА
Сына Нетаньяху экстренно эвакуировали из США из-за угрозы покушения

Сына Нетаньяху экстренно эвакуировали из США из-за угрозы покушения

Фото: REUTERS.

Израильская Служба общей безопасности (ШАБАК) организовала срочный вывоз Яира Нетаньяху с территории США в связи с поступившей информацией о якобы готовящемся покушении на сына главы израильского правительства.

«Действительно, существовала значительная угроза причинения вреда Яиру Нетаньяху, и в свете этого, после оценки ситуации, было принято решение срочно вывезти его вместе со службой безопасности обратно в Израиль», — говорится в сообщении.

Согласно докладу, Яир покинул Флориду в сопровождении охраны, не успев даже собрать личные вещи. В настоящее время он уже находится в Израиле. В свою очередь бывший чиновник американской администрации Говард Стоффер ранее сообщил, что Яир Нетаньяху в то время, как на Ближнем Востоке идут боевые действия, находится в Майами. По словам эксперта, для него это опасно, так как Яир «может стать мишенью для нападения или похищения».