Теплоход с пассажирами сел на мель в акватории Волги в Ярославской области

Теплоход сел на мель в акватории Волги в Ярославской области Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пассажирский теплоход, выполнявший рейс из Углича в Ярославль, сел на мель в акватории Волги. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, судно рейса Углич – Рыбинск – Тутаев – Ярославль село на мель в акватории реки Волги. Причины и обстоятельства устанавливаются», — говорится в сообщении в «Максе».

По уточнениям, разливов нефтепродуктов нет.

В прокуратуре уточнили, что владелец судна при взаимодействии с областным Минтрансом и под надзором надзорного ведомства обеспечил перевозку пассажиров к месту назначения автобусным транспортом. Прокуратура организовала проверку: Северо-Западная — по факту посадки на мель, Ярославская — по безопасности судоходства и правам пассажиров. Ранее катер с пассажирами на борту сел на мель на Ладожском озере.