Сибига попросил исключить Украину из зоны охвата спутников РФ Фото: REUTERS.

МИД Украины инициировал обращение в Международный союз электросвязи по вопросу вывода территории страны из зоны действия российских спутников «Рассвет». Информацию подтвердил министр Андрей Сибига.

«Сегодня мы официально обратились в Международный союз электросвязи (МСЭ) с просьбой исключить территорию Украины из заявленных зон обслуживания всех лучей спутниковых сетей российской спутниковой системы "Рассвет" во всех диапазонах частот», — написал он в соцсети Х.

При этом не уточняется, каким именно образом Международный союз электросвязи сможет удовлетворить запрос украинской стороны.

Система низкоорбитальных спутников «Рассвет» предназначена для реализации широкополосного канала связи с возможностью доступа к данным из любого региона планеты.

По оценке военного эксперта Юрия Кнутова, «Рассвет» разработана как российский аналог Starlink и ориентирована на совершенствование системы боевого управления Вооруженными силами РФ.