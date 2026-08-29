Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире29 августа 2026 20:31

Сибига попросил исключить Украину из зоны охвата спутников РФ

На Украине хотят исключить страну из зоны охвата спутниковой системы РФ «Рассвет»
Анна ПЕТРОВА
Сибига попросил исключить Украину из зоны охвата спутников РФ

Сибига попросил исключить Украину из зоны охвата спутников РФ

Фото: REUTERS.

МИД Украины инициировал обращение в Международный союз электросвязи по вопросу вывода территории страны из зоны действия российских спутников «Рассвет». Информацию подтвердил министр Андрей Сибига.

«Сегодня мы официально обратились в Международный союз электросвязи (МСЭ) с просьбой исключить территорию Украины из заявленных зон обслуживания всех лучей спутниковых сетей российской спутниковой системы "Рассвет" во всех диапазонах частот», — написал он в соцсети Х.

При этом не уточняется, каким именно образом Международный союз электросвязи сможет удовлетворить запрос украинской стороны.

Система низкоорбитальных спутников «Рассвет» предназначена для реализации широкополосного канала связи с возможностью доступа к данным из любого региона планеты.

По оценке военного эксперта Юрия Кнутова, «Рассвет» разработана как российский аналог Starlink и ориентирована на совершенствование системы боевого управления Вооруженными силами РФ.