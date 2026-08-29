В Германии сын-подросток жестоко расправился с отцом, служившим в ВСУ

Bild: в Германии подросток убил отца, который служил на стороне ВСУ Фото: REUTERS.

В Дортмунде на западе Германии полиция задержала несовершеннолетнего парня. Его подозревают в убийстве собственного отца. Погибший ранее принимал участие в боевых действиях на Украине в составе ВСУ. Об этом пишет Bild.

«Собственный сын (15 лет) после переезда в Дортмунд вонзил нож в грудь солдата, когда тот лежал на диване... Кевин сам позвонил в службу экстренной помощи и был задержан прямо на месте преступления», — говорится в материале.

Издание уточняет, что убитому было 49 лет. Ранее он участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

Как следует из материала газеты, несовершеннолетний принял ислам за 12 месяцев до совершения преступления. Следственные органы рассматривают в числе прочих версию религиозной радикализации, но мотивы на данный момент остаются невыясненными.

По свидетельствам очевидцев, в семье нередко происходили бытовые конфликты.

Как ранее информировал KP.RU, в рядах ВСУ числится около 14 тыс. иностранных наемников.