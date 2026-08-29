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НовостиПолитика29 августа 2026 21:21

От Кузбасса до Якутии: Президент поздравил россиян с Днём шахтёравидео

Путин поздравил с Днём шахтёра работников угольной отрасли
Анна ПЕТРОВА
Путин поздравил с Днём шахтёра работников угольной отрасли

Путин поздравил с Днём шахтёра работников угольной отрасли

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин направил поздравления действующим сотрудникам и ветеранам угольной отрасли по случаю Дня шахтера.

«... Поблагодарить наших горняков, инженеров, технологов, рабочих Кузбасса, Донбасса, Красноярского края, Хакасии, Якутии, северных, сибирских, дальневосточных угольных регионов за упорный труд и преданность своему делу...», — сказал Путин в видеообращении.

Президент акцентировал внимание на том, что профессия шахтера является неотъемлемой частью отечественной истории. Именно шахтеры и горняки создали индустриальную основу государства, дав импульс развитию металлургии, машиностроения и транспортной системы.

В годы Великой Отечественной войны их труд гарантировал стабильное функционирование оборонных предприятий, а в мирное время — возрождение разрушенной инфраструктуры.

22 августа российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев поздравили россиян с Днем Государственного флага.

Владимир Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера