Стартовало досрочное голосование на выборах в Думу: вот для кого

В РФ началось досрочное голосование на выборах в ГД в труднодоступных местах Фото: Ольга ЮШКОВА.

В нескольких регионов РФ началось досрочное голосование на выборах в Госдуму IX созыва. Оно организовано в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах.

В числе тех, кто сможет проголосовать заранее, — военнослужащие (в том числе участники СВО), жители северных поселков и стойбищ, сотрудники вахтовых объектов, метео- и полярных станций, а также члены экипажей судов, которые в дни основного голосования будут в рейсе.

По рекомендациям ЦИК, досрочное голосование может проходить в период с 30 августа по 17 сентября. Решение о его организации принимает региональный избирком.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что труднодоступные и отдаленные территории имеются в 37 из 89 субъектов Российской Федерации.

Для доставки бюллетеней в отдаленные районы в этом году планируют использовать беспилотную технику. ЦИК уже договорился об этом с Карелией, Архангельской и Кемеровской областями.

28 августа тестовое голосование перед выборами в Думу в Москве прошло штатно.