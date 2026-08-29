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НовостиОбщество29 августа 2026 22:35

В России овербукинг на авиарейсах хотят узаконить: что известно

Никитин: Минтранс хочет узаконить овербукинг на авиарейсах в России
Анна ПЕТРОВА
Никитин: Минтранс хочет узаконить овербукинг на авиарейсах в России

Никитин: Минтранс хочет узаконить овербукинг на авиарейсах в России

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минтранс России разрабатывает нормативную базу для овербукинга в авиаперевозках. В основе регулирования, как отметил глава ведомства Андрей Никитин, будут лежать принципы обеспечения прав потребителей и прозрачности процедур для авиакомпаний.

«Задача Минтранса здесь как раз в том, чтобы прописать четкие, прозрачные правила игры для всей отрасли», — пояснил Никитин для РИА Новости.

Как отметил глава Минтранса, российская сторона тщательно изучила международные практики применения овербукинга в авиаперевозках.

Никитин также пояснил, что овербукинг дает возможность продать освободившиеся места тем, кому нужно вылететь немедленно.

На основании этого Минтранс вместе с общественными организациями и ведомствами по защите прав потребителей разрабатывает поправки в Воздушный кодекс, касающиеся овербукинга.

В свою очередь юрист Андрей Кулаевский перечислил алгоритм действий при овербукинге.