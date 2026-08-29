Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль снят с поста. ФОТО: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль освобожден от должности. На его место назначен Ким Сон Ги, который прежде руководил Главным политическим управлением Корейской народной армии. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«... Гван Чхоль, министр обороны КНДР, был освобожден от должности... Ким Сон Ги, начальник Главного политического управления Корейской народной армии, назначен министром обороны КНДР», — говорится в сообщении.

Агентство ЦТАК информирует о новом назначении: бывший министр обороны Но Гван Чхоль стал первым заместителем руководителя Отдела военной промышленности Центрального комитета ТПК.

Согласно информации агентства, кадровая перестановка состоялась в рамках второго заседания ЦВК ТПК IX созыва при участии председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына.

В январе Ким Чен Ын публично отстранил от должности вице-премьера страны Ян Сын Хо.