В России изменится расчет бюджетных мест в вузах: подробности

Минобрнауки изменило схему определения общего числа бюджетных мест в вузах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минобрнауки скорректировало методику расчета общего количества бюджетных мест в вузах. Изменение связано с переходом на семилетнее прогнозирование кадровых потребностей российской экономики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства для РИА Новости.

«Это, в частности, позволит Минобрнауки России точнее учитывать региональную структуру кадрового прогноза при сокращении бюрократической нагрузки на субъекты Российской Федерации для получения необходимой информации», — говорится в сообщении.

В связи с расширением прогнозного горизонта изменится и перечень данных, которые Минобрнауки использует для расчета потребности в выпускниках вузов и определения числа бюджетных мест на всех уровнях высшего образования.

С 2026 года число распределение бюджетных приемных мест по специальностям и направлениям подготовки в вузах будут определять исходя из прогноза Минтруда о кадровых потребностях экономики.

В начале августа министр науки и высшего образования России Валерий Фальков анонсировал новую систему платных мест в вузах этой осенью.