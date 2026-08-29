В Кремле раскрыли планы Трампа на Гренландию: «подчинить» всю Арктику

Кобяков: Гренландский план Трампа подразумевал переход Арктики под контроль США Фото: REUTERS.

«Гренландский» план президента США Дональда Трампа фактически был нацелен на установление контроля США над всей Арктикой, а не только над Гренландией. Об этом сообщил советник президента России Антон Кобяков для ТАСС.

«"Гренландский" план Трампа, по одной версии, завернутый ЕС и Данией, по другой, являвшийся операцией прикрытия подготовки нападения на Иран, на самом деле был рассчитан на объединение под контролем США всей остальной Арктики», — пояснил он.

Кобяков уточнил, что речь идет о территориях Северо-Западного прохода и европейского Севера.

По словам советника президента, проект, который должен был стать альтернативой Севморпути, сейчас отложен. Кобяков считает, что это открывает перед Россией возможности для получения значительных конкурентных преимуществ.

Ранее сам Трамп подтвердил, что не отказывается от планов в отношении Гренландии, и отметил желание добиться перехода острова под контроль США.